Soglia del 20% delle terapie intensive e del 30% dei ricoveri per le Regioni in giallo

Si resta in zona bianca se l'occupazione delle terapie intensive non supera il 20% dei posti letto a disposizione e se quella dei reparti ordinari non supera il 30%. E' questa la proposta della Conferenza delle Regioni al governo in vista della revisione dei parametri del monitoraggio "in un'ottica - dice il presidente Massimiliano Fedriga - di collaborazione istituzionale".

Le Regioni chiedono, inoltre, che il green pass venga utilizzato "per permettere la ripresa di attività fino ad oggi non consentite" come "eventi sportivi e di spettacolo, discoteche, fiere e congressi".

Le proposte, sottolinea ancora Fedriga, sono state elaborate in "un'ottica positiva" e di collaborazione anche "alla luce dell'attuale contesto epidemiologico, caratterizzato da un aumento dell'incidenza ma da una bassa occupazione dei posti letto ospedalieri, e dalla progressione intensa della campagna vaccinale".