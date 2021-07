Papa Francesco continua la riabilitazione. Il direttore della sala stampa: "In Vaticano quanto prima"

"Il Santo Padre continua le cure previste e la riabilitazione, che gli permetterà quanto prima il ritorno in Vaticano". Lo dichiara il direttore della sala stampa vaticana, Matteo Bruni, sul decorso ospedaliero di papa Francesco al policlinico Gemelli.

Papa Francesco "fra i tanti ammalati incontrati in questi giorni rivolge un pensiero particolare a quanti, allettati, non possono tornare a casa: che possano vivere questo tempo come un'opportunità, anche se vissuta nel dolore, per aprirsi con tenerezza al fratello o alla sorella malati nel letto accanto, con cui si condivide la medesima umana fragilità", dichiara il direttore della sala stampa.