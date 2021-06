ANSA-IL-PUNTO/COVID: Vaccini nelle farmacie della Sardegna

(ANSA) - CAGLIARI, 22 GIU - Vaccini anche nelle farmacie della Sardegna. L'intesa che è stata siglata tra la Regione e Federfarma regionale prevede che le farmacie convenzionate possano aderire alla campagna vaccinale dandone comunicazione all'azienda sanitaria competente per territorio, all'Ordine dei Farmacisti e a Federfarma. Quest'ultima provvederà, settimanalmente, a inviare all'assessorato della Sanità l'elenco delle farmacie aderenti. L'accordo dovrà ora essere ratificato attraverso l'approvazione di una specifica delibera di Giunta ma i dettagli operativi devono essere ancora definiti. "Se ci saranno disponibilità di vaccini e verranno emanate subito le direttive dalla settimana prossima potremmo iniziare le somministrazioni - spiega il presidente regionale di Federfarma Pierluigi Annis - Bisognerà intanto capire quali vaccini potremmo somministrare e se inoculeremo l'intero ciclo o faremo solo richiami. Attendiamo le indicazioni ufficiali anche per organizzare la logistica: noi siamo pronti". "Il coinvolgimento delle farmacie consentirà di rafforzare la campagna vaccinale sul territorio, con un ulteriore potenziamento della nostra capacità di somministrare dosi- dichiara il presidente della Regione, Christian Solinas -. Abbiamo messo e continueremo a mettere in campo ogni strumento a nostra disposizione per contrastare il virus. Il progressivo miglioramento del quadro epidemiologico - prosegue il presidente - premia il profondo impegno e i sacrifici fatti finora". Nelle ultime 24 ore., infatti, sono stati rilevati solo 6 nuovi casi, anche se si registrano tre nuovi decessi. Sempre in calo i ricoveri negli ospedali dove sono ospitati 57 pazienti positivi (-13). Un decremento che ha permesso oggi la riapertura del terzo pronto soccorso dell'area cagliaritana, quello del Covid hospital più grande dell'Isola, il Santissima Trinità.

Sul fronte della campagna vaccinale, attualmente il 53% della popolazione dell'Isola ha già ricevuto almeno la prima dose.

Intanto ieri sono state somministrate 14mila dosi, 5211 prime inoculazioni e 8796 richiami, che portano il totale complessivo delle vaccinazioni a 1.219.283 su 1.416.104 consegnate. (ANSA).