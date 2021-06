Costa: 'Credo che luglio possa essere il mese della riapertura delle discoteche'

Per la riapertura delle discoteche "dobbiamo individuare una data, come per gli altri settori; ad oggi per questo settore non c'è una data, ma dobbiamo dare una prospettiva. Ne ho parlato stamani col ministro della Salute Roberto Speranza e stiamo avviando un percorso: credo che il mese di luglio possa e debba essere il mese in cui anche le discoteche possono ripartire". Così a Rainews24 il sottosegretario alla Salute Andrea Costa, che ha indicato il green pass come lo "strumento giusto da applicare".