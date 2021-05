Ipotesi di una 'zona bianca rafforzata' se aumentano i contagi

Introdurre nuovi meccanismi condivisi a livello nazionale nel caso di un eventuale aumento dei contagi in zona bianca. Tra questi, la possibiiltà di inserire misure più restrittive per una sorta di 'zona bianca rafforzata' oltre alla possibilità di rientrare in questa fascia senza dover aspettare necessariamente tre settimane, qualora i dati lo consentano. E' quanto alcuni governatori potrebbero proporre in vista della Conferenza delle Regioni prevista domani e del conseguente Stato-Regioni. Il vertice, a quanto si apprende, è focalizzato sui temi dei decreti Governance e Semplificazioni e il tema non figura all'ordine del giorno.