Covid: Fedriga, verso linee guida Regioni per zone bianche

"Di regole sulla zona bianca non ce ne sono moltissime. Ci stiamo confrontando con i governatori le cui Regioni dovrebbero passare per prime in zona bianca, cioè Friuli Venezia Giulia, Molise e Sardegna, e quelli i cui territori passeranno la settimana successiva, per capire se mettere in campo misure condivise. Quindi fra qualche giorno raggiungeremo un'ipotesi di lavoro sulla quale mi auguro poter partire la prossima settimana, perché anche questa settimana ho l'auspicio che i dati da zona bianca vengano confermati". Lo ha affermato il presidente del Fvg e della Conferenza delle Regioni, Massimiliano Fedriga.

Da oggi intanto riaprono le palestre che dovevano tornare operative dal primo giugno ma la cui data di riapertura è stata anticipata nll'ultimo provvedimento del governo.

"Veniamo da mesi difficilissimi e ancora oggi siamo in una fase delicata, pure con la campagna di vaccinazione vediamo primi passi avanti molto importanti". Lo afferma il ministro della Salute, Roberto Speranza, nel suo messaggio al Digital Debate Confcooperative Sanità "Valore e dignità alla persona". "La sfida dei prossimi mesi - dice Speranza - sarà riformare il servizio sanitario nazionale e provare anche a far tesoro di questa lezione dei mesi così drammatici del Covid. Io penso che la prima lezione fondamentale sarà proprio quella di rafforzare la sanità sul nostro territorio, di rafforzare l'idea di prossimità".

"Occorre maggiore coordinamento - ha detto ancora - in vista dell'entrata in vigore formale, dal primo luglio, del Certificato verde digitale per favorire una ripresa in sicurezza degli spostamenti dei cittadini europei".