Covid, Coraggio: 'Lo Stato garantisca unitarietà di azione'

Nella Sanità, servizio nazionale ma a gestione regionale, serve "un esercizio forte, da parte dello Stato, del potere di coordinamento e di correzione delle inefficienze regionali: il suo esercizio inadeguato non solo comporta rischi di disomogeneità, ma può ledere gli stessi livelli essenziali delle prestazioni". E' uno dei passaggi della relazione del presidente Giancarlo Coraggio alla riunione straordinaria della Consulta. Il problema si è riproposto con la pandemia, nonostante la competenza esclusiva dello Stato sulla profilassi internazionale che avrebbe dovuto garantire "unitarietà di azione e di disciplina".

Tra le istituzioni che hanno saputo reagire alla pandemia c'è la scuola, "che, con l'insegnamento a distanza (una soluzione certo emergenziale ma accettata con spirito di sacrificio da docenti e alunni), è stata comunque in grado di assicurare, nei limiti del possibile, la vitale prosecuzione dell'istruzione, anche se si sono purtroppo manifestate gravi diseguaglianze economiche e territoriali", ha sottolineto Coraggio.

Serve "leale collaborazione" tra Stato e Regioni "nelle materie di interesse comune o in ambiti posti al crocevia di una pluralità di competenze" - ha aggiunto il presidente della Corte costituzionale, di fronte a un contenzioso tra Stato e Regioni che resta "ancora elevato". Un nodo che affonda le sue radici nella revisione del titolo V della Costituzione, "i cui problemi applicativi non si possono dire ancora risolti" e che richiede anche di "apprestare più efficaci meccanismi di prevenzione e risoluzione dei conflitti".

"È compito proprio del legislatore" farsi carico del riconoscimento dei "nuovi diritti", con una selezione attenta delle situazioni meritevoli di tutela, di fronte al "moltiplicarsi di pretese che chiedono di essere ricondotte a diritti fondamentali". "Ma in mancanza di un suo intervento, la Corte Costituzionale non può, a sua volta, rimanere inerte, specie quando sono in gioco i diritti di minoranze, la cui tutela è il naturale campo di azione dei giudici, quali garanti di una democrazia veramente inclusiva".