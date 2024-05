Una scossa di terremoto avvenuta in Svizzera è stata avvertita in tarda serata in Valle d'Aosta. Il sisma è stato registrato alle ore 23.25: secondo i dati dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, ha avuto una magnitudo 3.4 e una profondità di un chilometro. L'epicentro si trova nell'area del ghiacciaio del Gietro, nel canton Vallese, a una decina di chilometri in linea d'aria dal confine con l'Italia.



