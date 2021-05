Linee guida delle Regioni, visite nelle Rsa solo con 'pass verde'

Per le visite agli anziani nelle Rsa "si prevede l'ingresso solo a visitatori o familiari in possesso di Certificazione Verde Covid-19". E' quanto prevedono, secondo quanto si apprende, le linee guida che le Regioni proporranno al governo. In alternativa, dice ancora il documento messo a punto dai presidenti, per consentire le visite "può essere validamente utilizzata l'attestazione di una delle condizioni necessarie per il rilascio delle stesse purché non scadute". Ossia vaccinazione avvenuta, guarigione dalla malattia o tampone negativo nelle 48 ore precedenti.