ANSA-IL-PUNTO/COVID: Rt a 0.81,Sardegna pronta ad arancione

(ANSA) - CAGLIARI, 29 APR - La Sardegna vede sempre più vicino il traguardo del passaggio dal rosso ad arancione. Scende l'Rt che si attesta a 0,8, e questa settimana, secondo la Fondazione Gimbe, migliora l'indicatore relativo ai "Casi attualmente positivi per 100.000 abitanti": 1.089 contagi con un calo del 21,8% rispetto alla rilevazione precedente (1.116 casi). Calano anche i contagi giornalieri, 207, e i ricoveri (-6 nei reparti non intensivi) e restano sotto soglia di saturazione i posti letto in area medica (23%) e terapia intensiva (21%) occupati da pazienti Covid-19. Si registrano, però, ancora sette decessi.

Numeri da zona gialla, dunque, per una Regione in zona rossa da tre settimane. E mentre si spera che l'arancione possa durare meno dei canonici 14 giorni delle ordinanze del ministero della Salute, il tasso di positività scende al 5,3%.

Arranca però la campagna di vaccinazione: Secondo Gimbe solo il 9% della popolazione ha completato il ciclo con le due dosi.

Nelle ultiem 24 ore c'è stata una lieve accelerazione, ma non si è raggiunta neppure quota 10mila somministrazioni. Secondo il report del Governo, ci si è fermati a 9.238 vaccini anti Covid che fanno salire il numero delle inoculazioni da 477.416 a 486.654, cioè l'82,3% rispetto alle 591.590 dosi consegnate dalla struttura Commissariale. Ed è stato proprio l'ufficio guidato dal generale Francesco Paolo Figliuolo ad avere fissato per domani il target delle 12.150 vaccinazioni in un giorno.

Nel frattempo monta la protesta per lae problematiche legate all'adesione alla campagna vaccinale e alle chiamate delle persone che rientrano tra i "fragili". Da oggi è aperta l'adesione al portale regionale i cittadini, nati dal 1942 al 2004 che rientrano nella categoria "elevata fragilità" ma un gruppo di pazienti eloro familiari è pronto alla class action, dopo avere avviato una petizione online su Change.org capace in pochi giorni di raccogliere oltre 6000 sottoscrizioni, ma anche segnalato le varie problematiche ad Ats e magistratura. (ANSA).