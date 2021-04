Covid: in arrivo volo dall'India, passeggeri in due strutture

I 211 passeggeri - più 3 bambini - a bordo del volo da Nuova Delhi in arrivo stasera a Roma saranno portati in due strutture della capitale per i tamponi e gli ulteriori controlli sulla presenza eventuale di casi di variante indiana del coronavirus, secondo quanto si apprende da fonti della Protezione civile nazionale. In particolare, 50 andranno alla cittadella militare della Cecchignola, gli altri in un Covid hotel. Sul tema si è svolta una riunione di coordinamento con la Protezione civile regionale del Lazio, secondo quanto si apprende. "Le squadre USCAR sono allertate e al lavoro per eseguire i tamponi all'arrivo del volo proveniente dall'India a Fiumicino. Ma servono aree dove far svolgere le quarantene controllate, come ad esempio le caserme". Così l'assessore alla sanità della Regione Lazio Alessio D'Amato a proposito dei passeggeri di un volo in arrivo dall'India all'aeroporto di Fiumicino. I passeggeri saranno sottoposti tutti a tampone e, in caso di positivi questi dovranno essere messi in quarantena anche perchè per rilevare la presenza di varianti, in particolare quella indiana, è necessario del tempo per sequenziare i tamponi.

Intanto il premier Draghi ha annunciato una missione in India di sostegno sanitario. "Desidero esprimere la mia profonda vicinanza al popolo indiano per le sofferenze provocate dalla nuova ondata della pandemia. L'Italia non farà mancare il proprio sostegno in questo momento di difficoltà. Abbiamo offerto, attraverso il Dipartimento della Protezione Civile, disponibilità all'invio di un sistema di produzione di ossigeno, messo a disposizione dalla Regione Piemonte, che potrà essere utilizzato per rifornire un ospedale tradizionale o da campo. Invieremo anche una squadra di personale specializzato per garantirne la corretta messa in opera". La missione italiana di assistenza sanitaria all'India, annunciata dal premier Mario Draghi a sostegno di quel Paese duramente colpito dal Covid, potrà partire - spiegano fonti del governo - una volta accettata dal Meccanismo europeo di Protezione civile. La missione sarà coordinata nell'ambito del Meccanismo di Protezione Civile dell'Unione Europea e realizzata grazie alla collaborazione tra Protezione Civile, Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Ministero della Difesa-Comando Operativo di vertice Interforze (COI) e Commissario Straordinario per l'emergenza Covid-19.