Grillo: Anm, così sfiducia il processo, stop alle pressioni mediatiche

"Le recenti dichiarazioni di Beppe Grillo sfiduciano il processo.

È essenziale per la vita democratica del Paese che i processi, e quelli per violenza sessuale anzitutto, si svolgano al riparo da indebite pressioni mediatiche I magistrati di Tempio Pausania sapranno accertare i fatti con serenità ed equilibrio, garantiti dalla propria professionalità, nel rispetto dei diritti di tutti, degli imputati, che devono essere assistiti dalla presunzione di innocenza, e della denunciante, la cui dignità va tutelata". Lo sottolinea in una nota l'Associazone nazionale magistrati.