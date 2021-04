Palestinese ucciso da soldati israeliani in Cisgiordania

Un palestinese è stato ucciso da proiettili israeliani nella Cisgiordania occupata, a nord di Gerusalemme, mentre si trovava in auto. Lo riferiscono il Ministero della Salute e l'agenzia di stampa palestinese. L'uomo è morto "dopo essere stato ferito alla testa a Bir Nabala e sua moglie è stata ferita alla schiena". Secondo l'agenzia Wafa, l'uccisione è avvenuta all'alba mentre la coppia era "in macchina". La versione di Israele è che la macchina avrebbe "accelerato improvvisamente" e che avrebbero sparato "per impedire la minaccia" contro i soldati che avevano messo un checkpoint lungo la strada.