Congo: ambasciatore Usa all'Onu, ogni sforzo per trovare i responsabili

L'ambasciatrice americana all'Onu Linda Thomas-Greenfield ha espresso "profondo cordoglio per la tragica morte dell'ambasciatore italiano in Congo, Luca Attanasio, e delle altre due persone nell'attentato al convoglio del Pam". "Il loro lavoro per promuovere la democrazia, i diritti umani e la pace non sarà dimenticato", ha affermato. "I diplomatici e gli operatori umanitari sono sempre nel mirino e dobbiamo lavorare per proteggerli", ha aggiunto. "Dovrebbe essere fatto ogni sforzo per trovare gli autori e ritenerli responsabili", ha concluso.