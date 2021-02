ANSA-IL PUNTO/COVID: Fvg, 78mila over 80 vaccinati

(ANSA) - TRIESTE, 08 FEB - Dal 15 febbraio inizieranno le vaccinazioni per gli over 80 del Friuli Venezia Giulia, di cui 78mila dovrebbero aver ricevuto la seconda dose entro il 25 aprile, secondo le previsioni della Regione, su una platea totale di 108mila persone. È stato annunciato oggi nel corso di un punto stampa sulla campagna vaccinale tenuto dal presidente della Regione, Massimiliano Fedriga, e l'assessore regionale alla Sanità, Riccardo Riccardi.

Come è stato spiegato, l'organizzazione per la somministrazione dei vaccini seguirà due modelli: 15mila persone verranno contattate direttamente dalle aziende sanitarie e gli altri 93mila potranno prenotarsi a partire dal prossimo mercoledì tramite le farmacie, i Cup e i call center.

Oltre a quelli di Pfizer e Moderna per gli over 80, entro la fine di febbraio la Regione ha stimato di poter avere a disposizione anche 25mila unità di vaccini AstraZeneca, che in Friuli Venezia Giulia interessano circa 82mila persone sotto i 55 anni d'età e che la Regione intende distribuire tramite il modello attualmente applicato per le case di riposo.

Per quanto riguarda i contagi, l'andamento si mantiene stabile con 106 nuovi casi rilevati oggi su 1850 tamponi molecolari (una percentuale di positività del 5,72%) e ulteriori 26 su 392 test rapidi antigenici (6,63%).

I decessi rilevati sono 34 (15 registrati oggi, 11 avvenuti a gennaio e 8 nel periodo compreso tra il primo e il 5 febbraio), mentre restano stabili a 63 i ricoveri nelle terapie intensive e 572 quelli in altri reparti.

"Assistiamo ogni giorno a una riduzione significativa del personale sanitario contagiato da Covid-19 - ha affermato Riccardi - e pensiamo sia grazie anche a un'alta adesione al vaccino raggiunta per questa prima categoria pari al 90%, mentre per le case di riposo la copertura tocca l'85% degli ospiti".

