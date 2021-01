ANSA-IL PUNTO/COVID: Fedriga, Fvg è da zona gialla

(ANSA) - TRIESTE, 29 GEN - "Già da due settimane, con quello di oggi che dovrebbe arrivare, noi abbiamo parametri da zona gialla". Lo ha affermato il presidente del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, rispondendo a chi gli chiedeva, durante una diretta Facebook, se la regione sarebbe rimasta zona arancione.

Intanto oggi, in Fvg, stando ai dati diffusi dalla Regione, su 6.817 tamponi molecolari sono stati rilevati 393 nuovi contagi (ieri 489) con una percentuale di positività del 5,76% (in calo rispetto al 6,41% di ieri). Sono inoltre 2.616 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 164 casi (6,27%). I decessi registrati sono 16, ai quali si aggiungono due avvenuti il 13 e il 18 gennaio 2021. I pazienti ricoverati nelle terapie intensive restano 59 e quelli in altri reparti 605 (ieri erano 619).

I decessi complessivamente ammontano a 2.364, i totalmente guariti sono 51.456, i clinicamente guariti salgono a 1.532, mentre le persone in isolamento risultano essere 10.707.

Dall'inizio della pandemia in Fvg sono risultate positive complessivamente 66.723 persone.

Per quel che concerne le vaccinazioni e la disponibilità di dosi in Regione, come affermato dal governatore Fedriga, intervenuto ieri sera in occasione di un programma sull'emittente locale Telequattro, "sono arrivate 16 mila dosi" di vaccini Pfizer".

Nella fornitura di questa settimana, ha specificato, è stata compresa anche "parte delle dosi perse la settimana precedente a causa dei tagli" e, al contempo, sono state consegnate meno dosi rispetto a quelle attese per questa settimana. "C'è stato un forte rallentamento delle forniture", ma "pian pianino stiamo andando verso una normalizzazione". Fedriga ha detto, infine, citando Pfizer, che "la prossima settimana saranno in consegna circa 14 mila nuove dosi quindi circa in linea con quanto ci aspettavamo". (ANSA).