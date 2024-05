Influencer in ospedale, sospetti sul marito

Sospetti sul marito per il ferimento dell'influencer trentenne Soukaina El Basri: l'uomo è stato sentito dai magistrati e c'è l'iscrizione sul registro degli indagati per il reato di tentato omicidio. La donna si trova in rianimazione all'ospedale di Novara dove era giunta col marito. "E' caduta in casa", aveva detto l'uomo. La donna, a quanto si apprende, ha un foro nel petto ed è stato dato l'incarico a un perito di verificare se sia compatibile con un'arma bianca.



