Covid: positivo riceveva clienti in ufficio, arrestato

(ANSA) - CATANIA, 23 GEN - Un assicuratore di 62 anni che ha continuato a esercitare la sua attività, incontrando clienti, e continuando a fare vita normale nonostante fosse positivo al Covid-19 è stato arrestato da carabinieri della stazione di Linguaglossa. La Procura di Catania ha disposto i domiciliari per violazione delle norme emanate per il contenimento della pandemia.

L'uomo, che risultato positivo da alcuni giorni al Covid 19, secondo indagini di militari dell'Arma e della polizia locale, ha continuato a svolgere la propria attività lavorativa, recandosi anche a fare la spesa all'interno di alcuni supermercati. Con questo atteggiamento, secondo la Procura di Catania, avrebbe "messo a repentaglio l'incolumità pubblica, sottoponendo i soggetti terzi con i quali è venuto a contatto e non, a rischio di contrarre il virus". L'uomo è stato bloccato da carabinieri nella sua sede di lavoro subito dopo aver ricevuto un cliente, che era ignaro della positività del 62enne.

