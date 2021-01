ANSA-IL-PUNTO/COVID: Sardegna,tasso positività in calo 3,9%

(ANSA) - CAGLIARI, 21 GEN - Cala al 3,9% il tasso di positività in Sardegna: i nuovi contagi sono 238 a fronte di quasi 6mila test effettuati.

Salgono così a 36.473 i casi di positività al Covid-19 complessivamente accertati dall'inizio dell'emergenza. In totale sono stati eseguiti 543.913 tamponi, di cui 3.673 antigenici rapidi, per un incremento complessivo di 5.991 test rispetto al dato di ieri.

Si registrano anche sette decessi (927 in tutto). Sono, invece, 466 i pazienti attualmente ricoverati in ospedale in reparti non intensivi (-22 rispetto al dato di ieri), e 51 (-2) i pazienti in terapia intensiva.

Intanto la Sardegna si posiziona al 12/o posto in Italia per somministrazione dei vaccini anti-Covid, con il 77,8% di vaccinazioni, cioè 25.915 su 33.330 consegnate, poco sopra la media italiana del 77,1%.

Oggi è partita la seconda fase nelle Aziende ospedaliero-universitaria di Cagliari e Sassari. Al Policlinico Duilio Casula di Monserrato tutti coloro che saranno vaccinati riceveranno un libretto vaccinale anti Covid e la spilla #IoMiVaccino.

E gli studenti delle scuole superiori si preparano al rientro in classe, previsto per lunedì 1 febbraio. Sono 34mila quello della provincia di Cagliari pronti a tornare in aula. Saranno poi - salvo decisione diversa della Regione - le singole scuole a decidere se la presenza sarà al 50 o al 75%. Il programma, dopo tre mesi e mezzo di didattica a distanza, è stato ribadito oggi durante un incontro in Prefettura per mettere a punto il piano trasporti. Confermata anche la divisione tra licei e scuole tecnico-professionali: saranno i primi a sacrificarsi nella flessibilità di ingresso posticipando di un'ora l'avvio delle lezioni.

Per quanto riguarda i trasporti, confermata la presenza di volontari-controllori di assembramenti fuori dalla scuola e alle fermate del pullman. In campo anche la Protezione civile.

Confermato da parte del Ctm il nuovo piano della mobilità scolastica già presentato a dicembre: incremento di mezzi e un ampliamento della fascia oraria dell'ora di punta. (ANSA).