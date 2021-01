Tir con seconda scorta dosi Pfizer nei 294 punti vaccini

(ANSA) - ROMA, 05 GEN - Sono in arrivo in queste ore, a bordo dei tir nei vari hub vaccinali di tutta Italia, le altre 470mila dosi del vaccino della Pfizer Biontech. Si tratta della seconda tranche delle spedizioni destinate al nostro Paese che in questa prima fase ha diritto a 3,4 milioni di dosi. I farmaci saranno distribuiti direttamente dalla casa farmaceutica nei 294 punti di somministrazione indicati dalle regioni al commissario per l'Emergenza Domenico Arcuri. (ANSA).