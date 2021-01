E anche quest'anno non potevano mancare i tradizionali tuffi nel Tevere, a Roma, per dare il benvenuto al nuovo anno. Maurizio Palmulli, di Mister Ok, è saltato da Ponte Cavour per celebrare l'arrivo del 2021. E così hanno fatto anche altri temerari romani: Marco Fois, Walter Schirra, Simone Carabella