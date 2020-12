ANSA-IL-PUNTO/COVID: cala pressione ricoveri in Sardegna

(ANSA) - CAGLIARI, 16 DIC - Giornata nera in Sardegna per numero di casi di coronavirus e morti. Secondo l'ultimo aggiornamento dell'Unità di crisi regionale sono stati registrati 405 nuovi casi di positività, ma soprattutto 23 morti (623 in tutto). Tra i contagiati c'è anche una bimba di 3 mesi di Pattada, ricoverata da nel reparto Malattie infettive dell'Aou di Sassari, dopo aver contratto il virus alla festa del suo battesimo, con una trentina di invitati. Positiva al virus anche la mamma della piccola, ricoverata in clinica insieme alla bambina.

Cala ancora, invece, la pressione dei ricoveri Covid nelle terapie intensive dell'isola. Secondo l'ultimo rapporto dell'Agenas riferito al 15 dicembre, rispetto alla soglia del 30% stabilita dal ministero della Sanità, la percentuale di occupazione dei posti letto è al 32%, (oggi è stato registrato un -1). La settimana scorsa era invece al 34%. Diminuisce anche l'occupazione dei posti nelle non intensive. In questo caso la Sardegna con il 34% (38% nel precedente rilevamento) è sotto la soglia critica del 40%, (oggi -20 ricoveri).

Gli ospedali della Sardegna rimangono comunque sorvegliati speciali. Oggi è ripresa l'attività del Pronto soccorso del San Martino di Oristano, dopo lo stop dei giorni scorsi per alcuni casi di Covid tra gli operatori sanitari. L'area è stata completamente liberata dai pazienti positivi e i locali sono stati sanificati. È stata allestita un'area interna vestizione/svestizione per il personale e contrariamente a quanto accadeva in passato, il Pronto soccorso non accoglierà i pazienti con diagnosi Covid già accertata, ma solamente quelli con altre patologie.

Ma proprio mentre il nosocomio riapriva, i sindaci dell'Oristanese manifestavano davanti al Consiglio regionale a Cagliari. Il nodo è sempre lo stesso: la sanità del territorio in affanno, con la pandemia che ha amplificato una crisi di sistema già in atto da tempo.

Intanto la Regione ha annunciato che alla Sardegna sono state destinate 66mila dosi di vaccino anti-Covid della Pfizer: personale sanitario, dipendenti e ospiti nelle Rsa, volontari, per un totale di 33mila persone, le categorie che usufruiranno di questa prima consegna. (ANSA).