ANSA-IL-PUNTO/COVID: calano contagi e ricoveri in Sardegna

(ANSA) - CAGLIARI, 11 DIC - Continua a rallentare la curva dei contagi in Sardegna e diminuiscono i ricoveri. L'ultimo aggiornamento dell'Unità di crisi regionale dà conto di 198 nuovi casi di positività, 50 in meno rispetto a ieri. Si registrano però anche 7 decessi (563 in tutto). Cala la pressioni sugli ospedali: sono 595 i pazienti attualmente ricoverati in reparti non intensivi (-15), 64 (+1) quelli in intensiva. Continuano a crescere i guariti, +134. Tra i negativizzati o guariti vanno elencati i 12 cittadini di Stintino, paese da oggi diventato covid free. Lo ha annunciato il sindaco Antonio Diana: "A Stintino, al momento, non ci sono più cittadini positivi al Covid-19, ma questo non ci deve far abbassare la guardia". E' risultato positivo, invece, il sindaco di Pattada, Angelo Sini, che si trova ora in isolamento domiciliare. Intanto domani partirà a Pula la campagna di monitoraggio conoscitivo con test antigenici rapidi, a cura del Comune, denominata "Progetto Esculapio". I primi a sottoporsi al test saranno gli studenti, il personale scolastico e le Associazioni di volontariato. E il miglioramento della situazione generale ha fatto sì che dalla prossima settimana possono ripartire tutte le attività ambulatoriali sospese per l'emergenza Covid nelle strutture sanitarie dell'Arnas "G.

Brotzu" (ospedali Brotzu e Microcitemico) e dell'Aou di Cagliari (Policlinico "Duilio Casula" e il San Giovanni di Dio). Lo ha annunciato il presidente della Regione Christian Solinas. "Una ripartenza importante, cui abbiamo voluto imprimere un forte impulso resa possibile grazie al lavoro sinergico fra la Regione e le aziende del nostro sistema sanitario. Torniamo gradualmente alla normalità pur mantenendo il massimo sforzo per contrastare la pandemia". Intanto la consigliera regionale del M5s Desirè Manca ha presentato una mozione che impegna il presidente della Regione e la Giunta ad intervenire nell'ambito della rimodulazione del POR FSE 2014/20 affinché venga costituito un fondo per l'erogazione di un bonus di 600 euro a favore delle persone con disabilità anche non grave, prese in carico da qualsiasi tipo di servizio sociale e che al momento sono prive di assistenza a causa del coronavirus. (ANSA).