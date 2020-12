Al bar oltre il coprifuoco multata Bebe Vio

La campionessa paralimpica Bebe Vio sarebbe stata multata per essersi fermata con alcuni amici all'interno di un locale, ancora aperto dopo il "coprifuoco" delle ore 18.00. L'episodio, riportato dai quotidiani veneti del gruppo Gedi, sarebbe avvenuto il 29 novembre scorso a Mogliano Veneto (Treviso), dove vive la sua famiglia.

I carabinieri, avvertiti da alcuni residenti, hanno effettuato un controllo nel locale intorno alle ore 20.00, e hanno trovato la schermitrice mentre era con alcuni amici nel locale, che a quell'ora avrebbe potuto solo effettuare servizio d'asporto a domicilio. E' così scattata un'ammenda di 400 euro, che è stata pagata. Il locale dovrebbe invece ricevere l'ordine di chiusura per cinque giorni.

Poi Bebe Vio, al telefono con l'ANSA, ha ricostruito cosa è successo a Mogliano Veneto. "Ho sbagliato: sono andata in quel locale a trovare un'amica di infanzia che fa lì la cameriera e non vedevo da anni, perchè non torno mai a casa, e mi sono fermata dopo l'orario di chiusura mentre lei sparecchiava. Ma non ho bevuto, avevo la mascherina e sono rimasta li' solo a chiacchierare, come se fosse una visita di famiglia".