Scontro fra auto nel Bergamasco, muore bimbo di 10 anni

(ANSA) - TREVIGLIO (BERGAMO), 05 OTT - Un bambino di 10 anni è morto attorno alle 13 in uno scontro tra l'auto sulla quale viaggiava e un'altra vettura: l'incidente a Treviglio, in provincia di Bergamo, lungo l'ex statale 42, quasi al confine con Arcene. Il 118 ha inviato sul posto l'automedica, due ambulanze e l'elicottero, ma per il piccolo non c'è purtroppo stato nulla da fare. Ferite anche due donne: sul poso i carabinieri per i rilievi. (ANSA).