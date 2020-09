Suarez, vertice investigativo riprogrammerà l'indagine

Sarà un vertice investigativo all'inizio della prossima settimana a "riprogrammare nel rispetto del segreto investigativo" l'attività coordinata dalla procura di Perugia per fare luce sull'esame di conoscenza della lingua italiana sostenuto da Luis Suarez all'Università per Stranieri di Perugia. Come disposto dal procuratore Raffaele Cantone, oggi l'attività è stata fermata dopo quelle che sono state ritenute le violazioni del segreto istruttorio.