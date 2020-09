Sileri, sì alla riapertura degli stadi, pochi mille posti

"A maggio ero contrario, perché secondo me era troppo presto. Però poi visto l'andamento dei contagi, con numeri sotto controllo, si trattava solo di aspettare. E' giusta, ora, la decisione di riaprire gli stadi, ovviamente non con la capienza completa. Ritengo però che siano troppo pochi mille posti". A dirlo è stato Pierpaolo Sileri, viceministro della Salute, ai microfoni della trasmissione "L'imprenditore e gli altri", su Cusano Italia Tv.

"Io - ha proseguito - sono per una riapertura graduale degli stadi, che consenta un utilizzo dello stadio con le dovute misure di sicurezza: la distanza, l'uso della mascherina, e con la capienza che può andare via via aumentando. E' chiaro - ha concluso Sileri - che una riapertura totale in questo periodo non potrà esserci".