No Tav respinti a recinzioni cantiere Torino-Lione

(ANSA) - TORINO, 06 SET - Tensioni nella notte al cantiere della Torino-Lione di Chiomonte, in Val di Susa. I No Tav hanno raggiunto la zona, dopo essere partiti da Giaglione ed aver fatto tappa al presidio dei Mulini. A ridosso del cantiere, un gruppo di attivisti si è staccato dagli altri e ha cercato di tagliare il filo spinato e di abbattere le recinzioni e i jersey. Per allontanarli, le forze dell'ordine hanno utilizzato idranti e lacrimogeni. I disordini sono durati più di un'ora.

(ANSA).