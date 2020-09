Patuanelli: 'L'ecobonus al 110% diventerà strutturale'

Il superbonus al 110% sulle ristrutturazioni edilizie diventerà strutturale. l'annuncio arriva dal ministro dello sviluppo economico Stefano Patuanelli, intervistato dalla Stampa in apertura di prima pagina. Intendimento analogo per tutto il pacchetto per l'innovazione e il trasferimento tecnologico e la decontribuzione per il lavoro dipendente. Inoltre, si ragiona su un'estensione di questa misura ai dipendenti delle aziende del Nord, e su uno sconto fiscale sugli utili reinvestiti. Per le coperture sarà usato in parte il Recovery Fund, spiega.