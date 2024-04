Giani, sciame sismico di 50 scosse nel Mugello

"Uno sciame sismico nella zona di Barberino di Mugello con scosse di lieve entità. La più alta è stata di magnitudo 3.1 Ml ma nelle ultime 12 ore si sono susseguite circa 45 scosse, monitoraggio del sistema regionale in corso". Lo ha scritto nella notte il governatore Eugenio Giani sui suoi canali social aggiungendo un'ora dopo che una scossa di magnitudo 3.0 "è stata avvertita dalla popolazione tra Barberino di Mugello e la Val di Bisenzio", "sono circa 50 le scosse registrate nello sciame sismico, al momento non sono segnalate criticità".

Dalle verifiche della Sala di Protezione Civile della Città Metropolitana di Firenze risulta stamani che il terremoto della notte scorsa nel Mugello, con epicentro a Barberino, "avvertito dalla popolazione, non avrebbe comportato criticità". "Alle 00.39 - riassume la Protezione civile provinciale in una breve nota - la rete di monitoraggio dell'Ingv ha registrato una serie di scosse di terremoto di magnitudo 3.1- 2.9 - 2.0 -3.1 con epicentro nel territorio del comune di Barberino di Mugello".

A Barberino di Mugello sono state "quattro le scosse, avvenute prima dell'una e dopo l'una della scorsa notte, maggiormente avvertite dalla popolazione. Diverse persone sono scese in strada, sono state un poco fuori casa ma poi sono rientrate. Per fortuna non c'è stato nessun danno", ha detto il sindaco Giampiero Mongatti facendo il punto stamani. "Insieme alla Protezione civile della Citta metropolitana e all'Unione dei Comuni del Mugello - ha continuato -, abbiamo comunicato alla popolazione, attraverso i nostri social e i siti istituzionali, delle avvenute scosse e che non c'erano criticità. Stiamo ancora monitorando la situazione. Alle 1:35 i vigili del fuoco non avevano segnalazioni di criticità". Le scosse sono state avvertite anche nei territori vicini. A Marradi il terremoto "si è sentito ma nessun danno e nessuna segnalazione - ha detto il sindaco Tommaso Triberti -. Qualcuno è uscito di casa. Stanotte abbiamo fatto un giro, c'era qualcuno in strada ma non molte persone. Nessuna chiamata ai vigili del fuoco".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA