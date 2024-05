Accolte 90mila domande per il bonus asilo nido

Sono 90.773 le domande accolte per il bonus asilo nido per una spesa di 31,3 milioni. Lo fa sapere l'Istituto spiegando che ci sono ancora 20.800 domande in fase di lavorazione. Altre 203.586 domande sono da istruire mentre le richieste respinte sono 768 per un totale di 315.967 domande transitate nei sistemi gestionali dell'Istituto.

I pagamenti correttamente effettuati, spiega l'Inps, ammontano a 31.324.296 euro mentre quelli in corso di esecuzione sono pari a 3.430.49 euro.

Tutti gli importi prenotati, al momento, precisa l'Inps, trovano piena copertura finanziaria grazie alle risorse (815 milioni) stanziate dal Governo nell'ultima Legge di Bilancio.

Il contributo che può arrivare a 3mila euro l'anno con Isee minorenni fino a 25.000,99 euro è per il pagamento delle rette di asili nido, pubblici e privati autorizzati, e di forme di assistenza domiciliare in favore di bambini, con meno di tre anni, affetti da gravi patologie croniche.



