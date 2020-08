Buon compleanno a Sabina Ciuffini, spegne 70 candeline

Buon compleanno a Sabina Ciuffini, la leggendaria valletta di Mike Bongiorno per cinque edizioni di Rischiatutto negli anni '70. Il 4 agosto, la ragazzina che aveva ipnotizzato i telespettatori sul piccolo schermo, compie 70 anni. E' stata la prima valletta a prendere la parola e ad apparire in video in minigonna in tempi di censura perbenista e bacchettona. Ciuffini ha ricevuto due Telegatti, uno per M'ama non m'ama (1984) e l'altro per Anima mia (1997). Ma sull'onda del successo Sabina ha poi scelto di vivere la vita di donna normale che ha cresciuto i propri figli (ne ha due, Jacopo, 38 anni e Ilaria 35). Ha scelto di dedicarsi agli affetti, alla sorella scomparsa qualche anno fa a causa di una leucemia, per la quale ha fatto il trapianto del midollo per anni. A lanciarla in tv è stato il re dei presentatori Mike Bongiorno che, come lei stessa ha più volte ricordato, l'aveva "agganciata" all'uscita del liceo Giulio Cesare a Roma, quando era poco più di un'adolescente, consacracrandola al successo televisivo.