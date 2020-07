Los Angeles, polizia scaraventa a terra un uomo in carrozzina

Un uomo afroamericano in carrozzina viene scaraventato a terra da alcuni agenti di polizia. E' l'ennesimo episodio ripreso in un video divenuto virale in rete, suscitando sdegno e indignazione negli Stati Uniti. Il fatto si è verificato a Los Angeles. La polizia era intervenuta dopo la segnalazione di due donne con problemi di salute mentale. Mentre gli agenti cercavano di portare le donne in ospedale sono stati attaccati da un gruppo di manifestanti che protestavano nella zona. Tra questi Joshua Wilson, in carrozzina ma anche con un'arma nascosta nello zaino. L'uomo ha anche cercato di prendere a pugni gli agenti. Alcuni di loro hanno riportato lievi ferite. Wilson è stato quindi arrestato dopo una breve colluttazione e la carrozzina danneggiata.