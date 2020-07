Tangenti: pm Cremona chiede assoluzione per Formigoni

Il pm di Cremona Francesco Messina ha chiesto l'assoluzione per l'ex governatore della Lombardia Roberto Formigoni, per l'ex direttore generale dell'Azienda ospedaliera di Cremona Simona Mariani e per l'ex dg dell'assessorato regionale alla Sanità Carlo Lucchina. Formigoni e Mariani sono accusati di corruzione, e Lucchina di abuso d'ufficio, in relazione alla vicenda Vero, l'acceleratore lineare per le terapie oncologiche che secondo l'accusa era stato acquistato ad un prezzo superiore a quello di mercato.