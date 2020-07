Cassandra, 21 anni e la leucemia ma combatte per partecipare ad Amici

Ci sono casi in cui l'Internet può dare una spinta per far evolvere positivamente una situazione che, in apparenza, sembra precipitare. E' quello che è accaduto nel caso di una ragazza di 21 anni, Cassandra, originaria di Frattamaggiore nel Napoletano con talento e passione per il canto.

La sua vicenda, raccontanta da Il Mattino, è ancora in divenire ma grazie ad un video su Youtube ha preso la piega giusta.

Cassandra nei mesi scorsi aveva inviato una domanda per partecipare al talent Amici ma poi a gennaio, dopo una serie di accertamenti medici ha scoperto di avere la leucemia.

"Tutto è iniziato a gennaio, quando mi sono accorta di avere una ghiandola linfatica del collo un po’ gonfia – racconta –. All'inizio non ho ci ho dato molto peso, finché non ha raggiunto delle dimensioni notevoli, perciò mi sono rivolta al medico. Siamo andati più a fondo, eseguendo vari esami clinici che purtroppo hanno dato l’esito più malaugurato: avevo la leucemia".

"Ho iniziato subito con i ricoveri e con i cicli di chemioterapia – aggiunge –. All’inizio ero molto spaventata, era tutto nuovo e credo che nessuno si senta pronto davvero ad affrontare un percorso di cura del genere che ti scombussola la vita".

"Sono sempre stata una persona tosta, allegra ed estroversa – spiega –. Perciò anche in questa situazione ho cercato sempre di affrontare tutto restando positiva, non solo per me stessa, pure per chi mi vuole bene: i miei genitori, mio fratello e il mio ragazzo che non mi hanno lasciata mai sola. I ricoveri per questi cicli di chemioterapia sono molto lunghi, avevo bisogno di sentirmi bene e impiegare il mio tempo in qualcosa che mi facesse stare meglio. E così ho ripreso a cantare, un po’ per me stessa e un po’ anche per le mie vicine di letto e di stanza con cui ho avuto un rapporto bellissimo".

Mentre si trova in ospedale le arriva dalla redazione di Amici una convocazione per un provino previsto il 3 luglio.

"Quello è stato l’unico vero momento di sconforto, perché per me era un obiettivo importante, visto che studio canto da quando avevo 12 anni, e ci dovevo rinunciare per le mie precarie condizioni di salute".

Poi ad un infermiere è venuta l'idea di farle un video mentre canta una canzone di Alicia Keys.

"Prima che mi dimettessero, dopo l’ultimo ricovero, mi ha chiesto di poter riprendermi mentre cantavo e io ho accettato, anche se un po’ mi vergognavo – confessa Cassandra –. E nel giro di poche ore il video è diventato virale, superando ogni nostra aspettativa".

Successivamente la redazione di Amici le ha riscritto per una seconda convocazione. "Ho spiegato che non potevo presentarmi e gli ho mandato il video per fargli capire la situazione. Sono rimasti colpiti e mi hanno concesso di fare il provino collegata da casa via Skype".

Non si conosce ancora l'esito del provino ma di sicuro è un'occasione per Cassandra di dimostrare il suo talento, nonostante le difficoltà che le derivano dalla malattia.