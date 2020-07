Le famiglie temono la crisi più che il virus

A spaventare di più le famiglie italiane nel post-covid non è un eventuale ritorno della pandemia o di altre emergenze sanitarie, ma la crisi economica. Lo rivela un sondaggio condotto da Rcs Sfera Mediagroup e il Forum delle Associazioni Familiari condotto su un campione rappresentativo di 1.344 famiglie. Stando ai dati, infatti, in cima alle paure degli italiani c'è il rischio del fallimento di aziende e settori, seguito dall'aumento della povertà e del divario tra ricchi e poveri. Seguono il timore per l'insostenibilità del debito pubblico e il rischio di tensioni sociali. Solo al sesto posto l'eventuale ritorno di un'emergenza sanitaria.

Famiglie chiedono assegno unico-universale - Per oltre 6 famiglie italiane su 10 è l'assegno unico-universale per figlio la proposta più urgente da mettere in campo per scongiurare la crisi economica e sociale del Paese. A rivelarlo è un sondaggio condotto da Rcs Sfera Mediagroup e Forum delle Associazioni Familiari condotto su un campione rappresentativo di 1.344 famiglie. Mamme e papà chiedono a Governo e Parlamento di trasformare la proposta in realtà già adesso, nel passaggio tra l'emergenza pandemica da Covid-19 e l'auspicato ritorno alla normalità. "Lo spezzettamento dei contributi in bonus, incentivi, mancette - ha detto il presidente del Forum delle associazioni familiari, Gigi De Palo - non ha colto il gradimento delle famiglie. Mamme e papà vogliono qualcosa di diverso: più semplice, immediato, chiaro e facile da ottenere. È importante che il Governo, in vista della legge di Bilancio e del Recovery Fund, dia un segnale forte in tal senso". Stando ai dati, poi, le famiglie italiane hanno dato un'accoglienza tiepida alle misure messe in campo dal governo. Solo il 10% si è detto soddisfatto delle soluzioni previste per il riavvio dell'anno scolastico, appena il 25% dell'estensione dei congedi parentali. E ancora: un italiano su 5 è contento del bonus per gli autonomi mentre uno su due non lo è affatto.