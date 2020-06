Frontale nel Bolognese: quattro morti fra cui una bambina di 8 anni

Quattro persone sono morte in un incidente stradale frontale avvenuto in provincia di Bologna, tra San Giovanni in Persiceto e Crevalcore. Si tratta di tre uomini stranieri e di una bambina di 8 anni. Altre due persone sono rimaste ferite in modo grave. E' successo intorno alle 22 di sabato nei pressi della frazione di Amola.

I tre adulti sarebbero tre tunisini residenti a Nonantola (Modena). Erano a bordo di una Peugeot, mentre la ragazzina era di Crevalcore ed era in macchina con il padre, gravemente ferito. L'altra persona ferita è un avventore di un bar contro cui le auto sono finite dopo l'impatto.

Da una prima ricostruzione pare che i tre stranieri avessero passato la serata proprio in quel bar e fossero appena usciti e saliti in macchina.

Sul posto, oltre a carabinieri, vigili del fuoco e 118, è arrivato anche il sindaco di San Giovanni in Persiceto, Lorenzo Pellegatti.