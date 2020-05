Giornata contro la pedofilia, la DIRETTA di Telefono Azzurro

Oggi si celebra nel nostro Paese la Giornata contro la Pedofilia e la pedopornografia, un importante momento di riflessione per tutte le realtà impegnate nel contrasto del fenomeno dell'abuso e dello sfruttamento dei minori. Telefono Azzurro è in prima linea con un evento in live streaming sulla piattaforma web dell'Ansa.

Telefono Azzurro chiamerà a riflettere autorevoli esponenti del mondo delle istituzioni e della società civile sul tema degli abusi sessuali sui minori con l’obiettivo di rafforzare le politiche sociali e promuovere prassi educative e piani di intervento volti a rendere più sicuro l'ambiente in cui vivono e più sane le relazioni che instaurano.

Saranno presenti: Elena Bonetti, Ministro per le Pari Opportunità e la Famiglia; Ernesto Caffo, Professore Ordinario di Neuropsichiatria, Infantile, Università di Modena e Reggio Emilia, Membro della COmmissione Pontificia per la protezione dei minori; Licia Ronzulli, Senatore, Presidente della Commissione Bicamerale sull'Infanzia; Maud de Boer-Buquicchio, Special Rapporteur delle Nazioni Unite per la vendita e lo sfruttamento sessuale dei bambini; Hans Zollner, Docente dell’Università Gregoriana, Direttore del Centre for Child Protection; Giovanni Russo, Procuratore Aggiunto, Procura Nazionale Antimafia; Maria Monteleone, Procuratore Aggiunto, Procura di Roma; Mons. Lorenzo Ghizzoni, Arcivescovo di Ravenna e Cervia, Presidente del Servizio Nazionale per la tutela dei minori della Conferenza Episcopale Italiana; Laura Lega, Prefetto di Firenze; Simona Maurino, Psicologa, Responsabile del servizio 114 Emergenza Infanzia; Alessandra Belardini, Direttrice, ll Divisione del Servizio della Polizia Postale e delle Comunicazioni - Centro Nazionale per il Contrasto alla Pedopornografia sulla Rete;Francesca Scandroglio, Psicologa, Centro Studi di Telefono Azzurro