Oms, coronavirus 10 volte più letale dell'influenza del 2009

Solo un vaccino sicuro ed efficace potrà interrompere definitivamente la trasmissione" del virus. E' quanto ha sottolineato il direttore generale dell'Oms, Tedros Adhanom Ghebreyesus, nel briefing da Ginevra. "Le prove provenienti da diversi Paesi ci stanno dando un quadro più chiaro di questo virus, come si comporta, come fermarlo e come trattarlo. Sappiamo che il COVID-19 si diffonde rapidamente e sappiamo che è 10 volte più mortale del virus responsabile dell'influenza del 2009". Lo ha spiegato il direttore generale dell'Oms, Tedros Adhanom Ghebreyesus, nel briefing sul coronavirus da Ginevra. La pandemia del 2009-2010 fu quella dell'influenza suina, chiamata anche H1N1, che provocò circa 18mila morti nel mondo e centinaia di migliaia di contagi, soprattutto nel continente americano. Il numero uno dell'Oms ha aggiunto: "Sappiamo che in alcuni paesi, i casi di COVID-19 raddoppiano ogni 3-4 giorni. Il virus accelera molto velocemente, ma decelera molto più lentamente". "Ciò significa - ha sottolineato - che le misure restrittive devono essere revocate lentamente e con controllo. Non può accadere tutto in una volta. E solo se la sanità pubblica ha adottato le corrette misure, come una significativa capacità di tracciare i contatti" con i contagiati. "Il nostro essere connessi a livello globale ha come conseguenza il rischio di una risorgenza del Covid-19.

Indossare mascherine diventerà la norma - Indossare la mascherina protettiva diventerà la norma. Lo ha detto il portavoce dell'Oms, David Nabarro, alla Bbc. "Il coronavirus non andrà via. Non sappiamo se le persone che lo hanno avuto siano immuni né quando avremo un vaccino", ha spiegato. "Quindi qualche tipo di protezione facciale diventerà la norma, anche se solo per rassicurare le persone", ha sottolineato. Non esistono ancora prove che il vaccino contro alcune forme di tubercolosi possa proteggere contro il coronavirus: lo sottolinea l'Organizzazione mondiale della sanità in un rapporto scientifico pubblicato sul suo sito Web. Dirottare le scorte verso il trattamento del Covid-19 potrebbe inoltre portare a carenze di vaccini, con conseguente aumento delle infezioni e dei decessi per tubercolosi. "Non ci sono prove - si legge nel testo dell'Oms - che il vaccino Bacille Calmette-Guérin (BCG) protegga le persone dall'infezione" da coronavirus. "Sono in corso due studi clinici che affrontano questa domanda e l'Oms valuterà le prove quando saranno disponibili"