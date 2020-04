Coronavirus, i fatti del giorno

11:41 Il Belgio supera la soglia dei tremila morti - Il Belgio supera la soglia dei tremila morti, lo hanno annunciato le autorità sanitarie nella consueta conferenza stampa. 'Nelle ultime 24 ore ci sono stati segnalati 325 morti e 171 nelle case di riposo nelle Fiandre segnalati tra il 18 ed il 31 marzo che portano ad un totale di 3.019 morti', ha detto il virologo Emmanuel Andre.

10:47 Hotel Napoli lancia messaggi speranza con luce - Prima un cuore, poi la parola LOVE che nei prossimi giorni verrà sostituita con HOPE, speranza, proprio quello di cui l'umanità ha bisogno in un momento così buio: anche a Napoli la catena internazionale di alberghi NH ha deciso di usare la luce come un pennello e la faccita del suo hotel come una tela, per trasmettere fiducia nel prossimo disenando loghi e messaggi visibili da mezza città.

10:01 Gualtieri: Non chiediamo mutualizzazione del debito - 'Non chiediamo la mutualizzazione del debito passato, ma che le risorse necessarie per la sfida contro il virus siano risorse comuni'. Lo ha detto il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri, parlando ad Uno Mattina del Mes e dei coronabond che l'Italia propone con altri Paesi. Crimi: Mes non attivato, sbaglia chi lo dice.

09:59 Von der Leyen: dall'Eurogruppo un risultato cruciale. 'Accolgo con favore il risultato cruciale raggiunto ieri dall'Eurogruppo e il sostegno a Sure per mantenere le persone al lavoro', scrive su Twitter la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, precisando che l'esecutivo da lei guidato 'risponderà alla richiesta per un'azione decisiva attraverso un recovery plan e un Quadro finanziario pluriennale rafforzato'.

09:11 Mattarella, grazie a polizia per impegno straordinario - L'emergenza sanitaria 'ha determinato un impegno straordinario delle forze di polizia, chiamate a vigilare sull'osservanza delle misure di contenimento del contagio da coronavirus, ma anche a concorrere alle attività di sostegno, comunicazione e sensibilizzazione nei confronti dei cittadini'. Così il presidente Mattarella in un messaggio per il 168/mo anniversario della nascita del Corpo ricordando come 'la vocazione alla prossimità e all'impegno sociale consente di cogliere tempestivamente i bisogni delle persone offrendo loro risposte costruttive e coerenti con i valori costituzionali'.

08:13 Oltre 95.000 morti nel mondo - Oltre 95.000 persone sono morte finora a livello mondiale a causa del coronavirus, con un incremento di circa 5.000 decessi rispetto a ieri: è quanto emerge dal bilancio aggiornato della Johns Hopkins University. Nello specifico, il bilancio dei morti è ora a quota 95.735 a fronte di un numero complessivo di 1.602.216 casi accertati, circa un terzo dei quali (il 29%) registrati negli Stati Uniti (466.033). Nel complesso le persone guarite sono 355.079 nel mondo, ma negli Usa questa quota continua a rimanere molto bassa (25.988). Gli Stati Uniti hanno registrato altri 1.783 decessi correlati al nuovo coronavirus in 24 ore, secondo i dati della Johns Hopkins.