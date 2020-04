Lazio,trend sotto il 6%,2 guariti l'ora

(ANSA) - ROMA, 1 APR - Un totale di 46 guariti, due ogni ora, 169 casi di positività, con un trend per la prima volta sotto il 6%, 7 decessi e 9547 usciti dalla quarantena. Inoltre l'Azienda San Giovanni in 48 ore ha registrato zero casi Covid. Questi i dati forniti dalla Regione Lazio sulla situazione sanitaria relativa al Covid-19 che testimoniano "di una frenata e dell'efficacia delle misure di contenimento", dice l'assessore alla Sanità Alessio D'Amato. Nel Lazio sono stati effettuati inoltre 35 mila tamponi. Stamani si è aggiunto agli hub dedicati il Covid center del Campus bio-medico che ha preso in carico primo paziente.