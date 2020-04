Coronavirus, i fatti principali in Italia e nel mondo, record per numero di morti in un giorno negli Usa

08:59 - Coronavirus: Borrelli, a casa anche il 1 maggio: Dopo Pasqua e Pasquetta, anche il 1 maggio lo passeremo chiusi in casa? "credo proprio di sì, non credo che passerà questa situazione per quella data. Dovremo stare in casa per molte settimane". Lo ha detto il capo della Protezione Civile Angelo Borrelli a 'Radio Anch'io' su Rai Radio 1 ribadendo la necessità di avere "comportamenti rigorosissimi".

07:12 - Coronavirus: oltre un milione di casi nel mondo: Il numero di casi di coronavirus nel mondo ha superato la soglia del milione: è quanto emerge dai dati aggiornati della John Hopkins University. I casi di contagio sono ora 1.016.128, i morti 53.146 e le persone guarite 211.615.

06:07 - Coronavirus: Australia, promettenti test vaccini su furetti: Scienziati australiani hanno avviato sperimentazioni di primo stadio di due vaccini 'candidati' per il Covid-19, su furetti allevati nell'Australian Animal Health Laboratory dell'agenzia scientifica nazionale Csiro presso Melbourne.

03:17 - Coronavirus: in Usa 1.169 morti in 24 ore, record: Con 1.169 vittime nelle ultime 24 ore, gli Stati Uniti hanno ora il triste primato del maggior numero di vittime in un giorno dall'inizio della pandemia, superando il record italiano dei 969 morti del 27 marzo. Gli Usa hanno al momento 243.453 casi positivi, piu' del doppio dell'Italia, e quasi 6.000 decessi, secondo i dati della Johns Hopkins University.

01:11 - Coronavirus: Trump, aiuti russi a Usa bel gesto Putin: "E' stato un gesto molto carino da parte di Vladimir Putin": così il presidente americano Donald Trump ha commentato il cargo russo pieno di materiale medico "di alta qualità" arrivato ieri a New York per fronteggiare l'emergenza coronavirus.

00:51 - Coronavirus: prima risoluzione Onu, cooperazione: L'assemblea generale dell'Onu ha approvato una risoluzione che invita alla "cooperazione internazionale" e al "multilateralismo" per combattere il coronavirus, primo testo delle Nazioni Unite dalla pandemia.

00:09 - Coronavirus: Biden, allentare sanzioni Usa a Iran: Joe Biden, frontrunner democratico nella corsa alla Casa Bianca, ha sollecitato oggi un allentamento delle sanzioni americane contro i Paesi piu' colpiti dalla pandemia di coronavirus, a partire dall'Iran, per facilitare l'arrivo di materiale medico.