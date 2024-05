1 Maggio: piogge sulla Liguria, domani mareggiate

Piogge diffuse a tratti intermittenti con alcuni rovesci sono in corso oggi in Liguria dove la festa del primo maggio risulta percio' poco adatta a tuffi in mare e gite fuoriporta come speravano in molti. Gli stabilimenti balneari che avevano preparato l'apertura ufficiale della stagione hanno tenuto chiusi gli ombrelloni, i lungomare sono quasi deserti, negozi e ristoranti segnano un'altra festività negativa per gli affari a causa del maltempo dopo la Pasqua.

In serata ci saranno delle attenuazioni dei fenomeni ma nella notte è previsto un nuovo peggioramento con piogge e rovesci sparsi, con locali fenomeni di forte intensità sul Centro-Levante e qualche grandinata, con venti meridionali, moderati/localmente forti (40-50 km/h), con valori maggiori sui crinali appenninici del Centro-Levante. Domani è atteso anche mare fino ad agitato sulla costa di levante con mareggiate di libeccio dal pomeriggio.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA