Wall Street apre in calo, Dj -4,02%, Nasdaq -2,97%

Wall Street apre in calo. Il Dow Jones perde il 4,02% a 21.057,20 punti, il Nasdaq cede il 2,97% a 7.474,58 punti mentre il S&P 500 lascia sul terreno il 3,78% a 2.486,34 punti.

La Borsa di Milano (-2,5%) peggiora ancora, in linea con gli altri listini europei ed in attesa dell'avvio di Wall Street. A Piazza Affari Exor è stata sospesa in asta di volatilità con un calo teorico del 6,7%. Male anche Poste, Campari e Pirelli (-4,7%). Bene Atlantia (+4%), Eni (+2%) e Unipol (+1,4%). Nel Vecchio continente procedono in profondo rosso Parigi (-4%), Francoforte (-3,9%), Londra (-3,7%) e Madrid (-2,5%) con gli indici pmi dell'Eurozona, a partire da quello dell'Italia, che confermano il difficilissimo momento dell'economia. In Europa andamento negativo per le banche.