Boom di visitatori al Porto Cervo Wine&Food festival

Tre giorni fra degustazioni, talk show sulle tendenze del mondo del vino ma anche, secondo tradizione, molto glamour. Si conclude domani 14 maggio la 12/a edizione del Porto Cervo Wine & Food Festival, inaugurata ieri con il taglio del nastro della madrina Elisa Maino, giovane scrittrice e influencer da 9 milioni di follower tra Instagram e Tiktok.

Alla cerimonia hanno preso parte Franco Carraro, presidente di Smeralda Holding; Franco Mulas, Area manager Costa Smeralda e Roberto Ragnedda, sindaco di Arzachena. "Dobbiamo ringraziare gli amministratori del territorio di Arzachena, presenti e passati, per il modo in cui sono riusciti, con grande merito, a salvaguardare la qualità e bellezza di questo paesaggio - ha sottolineato Carraro -. La stessa qualità che troviamo nelle persone che lavorano da noi, gran parte delle quali sono sardi che hanno imparato il mestiere nella scuola alberghiera di Arzachena".

La rassegna è organizzata dall'Area Costa Smeralda, gestita da Marriott International, per conto di Smeralda Holding, che annovera oltre 20 ristoranti e bar, quattro hotel di lusso (Hotel Cala di Volpe, Romazzino, Pitrizza e Cervo), un Conference center e un Golf club, di proprietà di Qatar Investment Authority. "Dopo tre anni di pausa forzata a causa del Covid è davvero un onore e piacere ritrovarsi qui al Porto Cervo Wine & Food Festival - ha detto Mulas -. Devo ricordare che si tratta di una manifestazione gestita da privati e se siamo qui dobbiamo ringraziare i produttori, i quali credono nel progetto. Siamo convinti che un territorio non possa crescere se le imprese e le persone che ne fanno parte non cooperano per crescere insieme".

Stand già affollati da ieri sera. Il Porto Cervo Wine&Food Festival presenta fino a domenica un'offerta esclusiva per la presenza di produttori di primo piano del panorama enologico: 60 aziende, nazionali e internazionali e 20 espositori del food parteciperanno all'evento. Sabato 13 maggio all'Hotel Cala di Volpe, serata di gala nella quale si esibiranno due artisti: Simona Molinari, una delle migliori interpreti della musica pop-jazz italiana, tra le cantautrici più raffinate ed evolute musicalmente degli ultimi venti anni, e a seguire Nesli, rapper marchigiano autore di diversi brani di successo.