"The food and the wine", 4 giorni di degustazioni a Cagliari

Il vino incontra il cibo al Parco della musica a Cagliari da venerdì 7 aprile alla sera di Pasquetta. È la prima edizione di The Food & The Wine: forchette e calici tra San Benedetto e Fonsarda dal mattino alla mezzanotte. Alcune tra le principali cantine sarde hanno aderito all'evento organizzato dall'associazione Altr@rte e accoglieranno il pubblico con la presentazione e la degustazione di prodotti tipici sardi chilometri zero.

Per i visitatori ci sarà la possibilità di acquistare i prodotti e partecipare ai percorsi degustativi proposti dal Movimento Sommelier liberi. Sarà anche possibile visitare gli spazi espositivi dedicati al "food da strada". Prevista anche un'esposizione di hobbisti dalle 10 alle 22. E c'è anche un'area giochi per bambini, con spazio riservato all'animazione e trucca bimbi, dalle 10 alle 20. Non soltanto vino: presenti alla manifestazione anche birrifici artigianali.