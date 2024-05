Bus colpisce un palo e sbatte contro auto, 9 feriti ad Alghero

Spettacolare incidente, per fortuna senza gravi conseguenze, nella tarda mattinata di oggi ad Alghero. Un autobus di linea dell'Arst ha concluso la sua corsa contro un palo dell'illuminazione pubblica e ha poi impattato con un'auto. Nell'incidente sono rimaste coinvolte nove persone: l'autista del mezzo pubblico, cinque passeggeri e tre persone che viaggiavano all'interno dell'auto, tra cui una bambina.

Stando alla prima ricostruzione dei vigili del fuoco, degli agenti della polizia locale e degli operai dell'Enel, intervenuti per i rilievi del caso, per consentire il ripristino della circolazione e per mettere in sicurezza il palo della luce, la causa dello scontro potrebbe essere un malore occorso al conducente del mezzo dell'Arst.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA