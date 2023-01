Ichnusa: la nuova birra ambrata arriva anche in bottiglia

A fine dicembre il lancio della nuova nata in casa Ichnusa, Ambra Limpida, solo alla spina nei locali della Sardegna. Ora parte anche la distribuzione delle prime bottiglie di questa birra ambrata. Anche questo primo lotto sarà distribuito principalmente nell'Isola, per poi sbarcare nel "Continente".

E' una birra lager a bassa fermentazione dal grado alcolico di 5% vol., rispecchia in modo ancora più evidente l'anima del birrificio di Assemini: un mix tra tradizione e innovazione.

E lo fa anche attraverso la nuova bottiglia, vero e proprio emblema di questa doppia anima. Ispirata dal ritrovamento di una bottiglia contenuta nell'archivio storico del Birrificio, ha una forma unica ed essenziale.

Alla selezione di cereali e luppoli, Ichnusa Ambra Limpida aggiunge un tocco di riso coltivato in Sardegna, nella provincia di Oristano, che dona leggerezza alle sue note aromatiche e rimarca il forte legame del birrificio di Assemini con il suo territorio.

Ichnusa Ambra Limpida è il risultato della passione del birrificio di Assemini, diretto da Matteo Borocci, e delle sue persone che da oltre 110 anni, con orgoglio, producono birre di qualità.