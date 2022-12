Ecco gli Youth-Friendly Cheeses, formaggi ovini per giovani

Si chiamano Youth-Friendly Cheeses e sono una nuova frontiera dei formaggi ovini, pensati e creati per conquistare i palati dei giovani. C'è la caciotta alla vaniglia, quella alla fragola e la "Frue" aromatizzata al frutto della passione. Otto nuove tipoliogie, tutte nate dal progetto di ricerca "Youth Friendly: sviluppo di una nuova tipologia di formaggio ovino destinato ai giovani consumatori", realizzato in collaborazione tra l'Istituto professionale alberghiero di Sassari e l'Agenzia Agris Sardegna, con l'idea di contribuire a innovare il comparto lattiero-caseario isolano, puntando sulla diversificazione dei prodotti e interpretando i desideri dei consumatori.

Il progetto, diretto dal responsabile scientifico Riccardo Di Salvo, coordinatore del settore qualità sensoriale e valorizzazione dei prodotti di Agris, e sviluppato in collaborazione con Mario Posadinu, docente di Scienza degli alimenti della scuola sassarese, ha focalizzato la ricerca su un target di giovani consumatori di età compresa tra 14 e 20 anni.

Centocinquanta di loro sono stati coinvolti nell'indagine preliminare con cui sono state determinate le caratteristiche socio-demografiche del panel, le loro abitudini di consumo, la propensione all'acquisto, la familiarità con i prodotti tradizionali e con i loro marchi di tutela. Applicando le più moderne tecniche di analisi sensoriali e consumer science, sono stati individuati i driver di gradimento per la definizione dei nuovi formaggi da latte di pecora.

Considerando gli input ricevuti dagli studenti e partendo da prodotti tradizionali, i formaggi sono stati realizzati nel caseificio sperimentale dell'Agris, a Bonassai. I consumer test, invece, sono stati condotti nel laboratorio di analisi sensoriale dell'Istituto alberghiero, progettato da Mario Posadinu e co-finanziato dalla Fondazione di Sardegna. Utilizzato per le attività didattiche, i progetti di ricerca e le convenzioni con le aziende private, il laboratorio è una realtà unica in Sardegna negli istituti alberghieri. È composto da una zona di preparazione dei campioni, quattro cabine sensoriali per le valutazioni individuali e un laboratorio e-multimediale. Consente di addestrare gruppi di assaggio per la valutazione delle proprietà sensoriali e delle preferenze alimentari del consumatore.

I risultati del progetto saranno illustrati in un convegno mercoledì 14 dicembre nell'Auditorium dell'Istituto alberghiero, in via Cedrino a Sassari, a partire dalle ore 9, durante il quale si potranno gustare gli "Youth-Friendly Cheeses" e le cheesecake realizzate proprio con i nuovi formaggi.