Scontro tra auto e moto a Dorgali, muore centauro di 19 anni

Tragedia della strada questo pomeriggio nel centro abitato di Dorgali. Un motociclista di 19 anni, del posto, Antonio Piras, ha perso la vita dopo essersi scontrato con un'auto proveniente dalla direzione opposta in via Enrico Fermi. Ad avere la peggio è stato il giovane centauro.

Inutile il tentativo dei medici del 118 di salvargli la vita: il ragazzo è morto sul colpo. Ancora da accertare la dinamica esatta dell'incidente ed eventuali responsabilità. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco, che hanno provveduto a mettere in sicurezza la via, e i Carabinieri per i rilievi.

